وتقام مباراة الإياب في الرياض في 17 سبتمبر المقبل، على أن يلتقي الفائز فيها، السد القطري أو النصر السعودي في الدور نصف النهائي، علما أن الأخير تقدم على الأول 2-1 ذهابا في الرياض، الاثنين.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ16، بنظام خروج الخاسر من مباراة واحدة.

وبهذه النتيجة، بقيت حظوظ الفريقين قائمة في بلوغ الدور نصف النهائي، علما أن التعادل الإيجابي بأي نتيجة يؤهل الاتحاد، في حين يحتاج الهلال إلى الفوز على ملعبه بأي نتيجة كانت.