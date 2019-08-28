وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الثلاثاء، أن زوجة روني بدأت تفكر في جليس لزوجها روني، هو أخيها، لا سيما بعد تصويره في ليلة سهر مع زملائه في فريق دي سي يونايتد في فانكوفر، وعاد إلى فندقه مع امرأة غامضة.

ومرت علاقة واين روني (33 عاما) وكولين (33 عاما) بمطبات عدة رغم تورط لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق في علاقات نسائية، إلا أنهما حافظا على زواجهما المستمر منذ عام 2008، بعد قصة حب طويلة بدأت في المدرسة الثانوية.

لكن إفراط روني في تناول الكحوليات أغضب زوجة روني كثيرا، لا سيما منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى دي سي يونايتد في دوري المحترفين الأميركي.

وغادرت كولين بالفعل واشنطن عائدة إلى بريطانيا مع أطفالها الأربعة كاي (9 سنوات) وكلاي (6 سنوات) وكايت (3 سنوات) وكاس (18 شهرا)، ليسبقوا روني، الذي سيلحق بهم مع انتهاء موسم الدوري الأميركي.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن مصدر مقرب من اللاعب قوله: "واين كان يشرب كميات كبيرة من الكحوليات في الولايات المتحدة، وهذا سبب مشاكل جمة مع كولين".

وكشفت الصحيفة أن عودة روني إلى كرة القدم الإنجليزية كانت أيضا جزءا من خطته لاسترضاء كولين، التي لم تكن سعيدة بالحياة بعيدا عن بلدها.

وأوضحت الصحيفة أن كولين طلبت من روني أن يبحث عمن يساعده من أجل التوقف عن تناول المشروبات المسكرة، إلا أنه لم يكن يعيرها اهتمامه.

يشار إلى أن روني أوقف داخل المطار في واشنطن مطلع العام الجاري، بعد ظهوره في حالة سكر شديدة بمكان عام، وعدم قدرته على السيطرة على تصرفاته وتوجيه السباب للمارة.