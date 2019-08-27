وكشف مانويل إستيبان رئيس تحرير صحيفة "أس" الإسبانية، أن زيدان "يعلم أن أيامه في ريال مدريد لن تطول".

وعاد زيدان أواخر الموسم الماضي إلى تدريب ريال مدريد، بعد أن رحل عنه في صيف عام 2018 بشكل مفاجئ، رغم أنه قاد الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وقال إستيبان في تغريدة على موقع "تويتر"، إن زيدان بات مؤمنا بأنه سيرحل عن "سانتياغو بيرنابيو"، بعد الهزة الكبيرة التي أصابت أداء الفريق نتيجة رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي قبل عام.

وأوضح إستيبان: "زيدان يعلم أن مستقبله ليس في ريال مدريد، وبالتالي هو بالفعل يريد العودة إلى فرنسا لتحقيق حلمه".

وأشار الصحفي المخضرم إلى أن زيدان (47 عاما) يأمل تولي تدريب باريس سان جرمان الفرنسي، خلفا للمدير الفني الحالي للفريق الألماني توماس توخل.

وبدأ ريال مدريد الموسم الجديد من الدوري الإسباني بقوة، إذ حقق فوزا بنتيجة 3-1 على سلتا فيغو، لكنه سرعان ما تعثر على أرضه أمام ريال بلد الوليد، حيث انتهى لقاؤهما في المرحلة الثانية بالتعادل 1-1.

وبدا زيدان محبطا في أعقاب التعادل مع بلد الوليد، وحث جمهور ريال مدريد على الوقوف إلى جانب فريقهم، خلال هذه المرحلة التي يتعرض فيها لـ"ضغوط أكبر" بسبب "مخلفات الموسم الماضي".

وقال المدرب الفرنسي: "نشعر بالكثير من الضغط في برنابيو. لذلك على الأنصار مساعدتنا، لا نملك خيارا آخرا. أعرف أنه أمر صعب، لكنني أطلب منهم مواصلة دعمنا، ونحن نعدهم بتقديم كل ما في جعبتنا".