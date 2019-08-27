وأورد الاتحاد، في بيان، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "قرر المكتب الجامعي التعاقد مع السيد منذر الكبيِّر لمدة 3 سنوات"، أي حتى عام 2022 الذي يشهد إقامة النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم.

وسيتم تقديم المدرب الجديد وجهازه الفني في مؤتمر صحفي، الخميس، وفق ما نقلت فرانس برس.

وسيتولى الكبيِّر البالغ من العمر 49 عاما، الإشراف على المنتخب الوطني للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تولى تدريب أندية محلية أبرزها الترجي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي.

ويأتي تعيين المدرب الجديد بعد نحو أسبوع على إعلان الاتحاد التونسي فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم ألان جيريس، بعد أسابيع من قيادته المنتخب للحلول رابعا في نهائيات أمم أفريقيا 2019.

وقال الاتحاد في بيان حينذاك "أنهت اليوم (الأربعاء 21 أغسطس) الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب ألان جيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي".

وتولى جيريس الإشراف على المنتخب في ديسمبر 2018، وقاد "نسور قرطاج" خلال كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، لبلوغ الدور نصف النهائي، للمرة الأولى منذ تتويج المنتخب بلقبه القاري الوحيد عام 2004 على أرضه.

وخسر المنتخب في الدور نصف النهائي أمام السنغال بنتيجة صفر-1، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا.