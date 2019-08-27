ويتبقى أمام ليفربول 3 سنوات على نهاية تعاقد كلوب، لكن المدير الفني الألماني أشار أكثر من مرة إلى أنه لا يخطط لتوقيع عقد آخر عندما ينتهي عقده مع "الريدز" في عام 2022.

وقال كلوب لصحيفة "كيكر" الألمانية: "يبدو الأمر كذلك. من يستطيع الآن أن يقول ما إذا كان بإمكانه تقديم كل ما في وسعه خلال 3 سنوات؟".

وأضاف "إذا قررت بنفسي أنه لا يمكنني الاستمرار بعد الآن، فسآخذ قسطا من الراحة وفي هذا العام يجب أن أتخذ قرارا محددا".

وواصل: "لدي طاقة مطلقة، لكن لدي مشكلة واحدة؛ لا يمكنني سوى فعل كل شيء أو لا شيء".

وأكمل: "لكن هناك احتمالات كبيرة للغاية لارتفاع مستويات الطاقة الخاصة بي مرة أخرى بعد انقطاع لمدة عام، وبإمكاني القيام بهذه المهمة بالطريقة التي أريدها".

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد حديث كلوب عن تعليق ملابسه الرياضية بقوله: "ربما سأتقاعد"، وذلك أثناء حصوله على جائزة في ألمانيا.

ولطالما كان كلوب ملتزما دائمًا بعقوده في ناديي ماينز وبوروسيا دورتموند، وقد وعد بالبقاء في ليفربول طوال 7 مواسم كاملة.