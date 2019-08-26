وحقق بطل الدوري الإسباني فوزا كبيرا على ضيفه ريال بيتيس 5-2 رغم غياب نجميه البارزين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد غريزمان، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل للعملاق الكتالوني بعد أن كان متأخرا بهدف وحيد، ثم أضاف بعده الهدف الثاني.

وبعد الهدف الثاني في الدقيقة الـ50، التقطت عدسات المصورين النجم الفرنسي وهو يحتفل بطريقة استعراضية غير معهودة.

وظهر اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، وهو يركض في اتجاه علم الزاوية، حيث وجد أحد العاملين في ملعب "كامب نو" بانتظاره لمده بمسحوق براق أحمر وأزرق (غليتر).

وبعد أن صب العامل المسحوق في يدي غريزمان، قام الأخير بإلقائه في السماء، في محاكاة مشابهة لطريقة احتفال نجم كرة السلة، ليبرون جيمس.

وفسّر أنطوان لوسائل الإعلام طريقة احتفاله الجديدة بالقول "أنا أتابع ليبرون جيمس في الدوري الأميركي وأرى كيف يحتفل في مباريات كرة السلة وقلت إنني لابد أن أقوم بهذا الاحتفال اليوم"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي يوليو الماضي، تحدث غريزمان عن جيمس قائلا "بالنسبة لي، هو الرقم 1، ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي في كرة السلة. ليبرون هو وجه كرة السلة".

يشار إلى أن غريزمان أصبح أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل ثنائية في أول ظهور رسمي له على معقل "كامب نو" في كتالونيا.