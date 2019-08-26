وأعلن النادي قبل صفارة البداية أن المدرب الصربي (50 عاما)، الذي قال يوم 13 يوليو إنه يعاني من مرض خطير لكن تعهد بالفوز بمعركته ضده، "سيغادر المستشفى ليقود الفريق أمام فيرونا".

وتقدم بولونيا في الدقيقة 15 من ركلة جزاء نفذها نيكولا سانسوني وتسببت أيضا في تقليص فيرونا الوافد الجديد إلى عشرة لاعبين عقب طرد بافل دافيدوفيتش إثر مخالفة ضد ريكاردو أورسوليني.

وبدا بولونيا مسيطرا على الوضع حتى عادل ميجل فيلوسو النتيجة لصالح فيرونا بتسديدة من ركلة حرة في الدقيقة 37.

وتولى ميهايلوفيتش، الذي كان واحدا من أبرز لاعبي العالم في تسديد الركلات الحرة، تدريب بولونيا في منتصف الموسم الماضي وهو في منطقة الهبوط وتحول الفريق بشكل مذهل تحت قيادته لينهي الموسم في المركز العاشر.

وفاز ميهايلوفيتش بكأس دوري أبطال أوروبا مع رد ستار بلغراد عام 1991 وكأس أوروبا للأندية أبطال الكأس مع لاتسيو في 1999، كما حقق لقبين في الدوري الإيطالي وأربعة في كأس إيطاليا مع لاتسيو وإنتر ميلان.

وبعد تحوله للتدريب، قاد العديد من الأندية الإيطالية ومن بينها سامبدوريا وميلان وفيورنتينا وتورينو بالإضافة لمنتخب صربيا بين 2012 و2013.