وهذا هو الفوز الأول لبرشلونة بعد خسارته في المباراة الافتتاحية في الأسبوع المنصرم أمام مضيفه اتلتيك بيلباو بهدف وحيد.

وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد، الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل للعملاق الكتالوني بعد أن كان متأخرا بهدف وحيد.

وأصبح غريزمان أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل ثنائية في أول ظهور رسمي له على معقل "كامب نو" في كتالونيا.

ورغم غياب ميسي وسواريز، فإن "البرسا" تمكن من تحقيق ذلك الكبير، ليؤكد جاهزيته للدفاع عن لقبه.

وفي مباراة أخرى، حقق أتليتيكو مدريد انتصارين من مباراتين بعد أن سجل فيتولو في الشوطالثاني ليضمن انتصارا صعبا بنتيجة 1-صفر على ليغانيس.

ولم يفز أتليتيكو على منافسه القادم من مدريد على استادبوتاركي في دوري الدرجة الأولى الاسباني على الإطلاق من قبل لكنت سديدة فيتولو ضمنت مواصلة أتليتيكو لمستواه الرائع منذ بدايةا لموسم.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص حقيقية للتسجيل لكن ومع بدايةالشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات حيث سدد جوناثان سيلفا لاعب ليغانيس في العارضة من ركلة حرة بينما اصطدمت كرة ساؤول نيجيز ف يالقائم لصالح الضيوف.

وسدد خابي ايراسو لاعب وسط ليغانيس ليتصدى يان اوبلاك حارس أتليتيكو لكرته بطريقة رائعة وهو ما ثبت أنها لحظة حاسمة في اللقاء.

وانطلق جواو فيلكس مباشرة ومرر لفيتولو في الوقت المناسب الذي أنهى الكرة بهدوء في الشباك ليضع فريق المدرب دييغو سيميونيفي المقدمة في الدقيقة 71 ويمضي قدما لضمان الثلاث نقاط.

وأتليتيكو هو أحد فريقين حققا العلامة الكاملة في دوري الدرجةالأولى الاسباني هذا الموسم.

وإشبيلية هو الفريق الوحيد الآخر الذي فاز بأول مباراتين في الموسم الجديد.