وأكدت أغلب مصادر الأنباء الإنجليزية السبت، أن باريس سان جرمان قدم عرضا بـ109 مليون يورو، للتعاقد مع العاجي ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس الإنجليزي.

وأكد موقع "سكاي سبورتس" أن بطل فرنسا قدم عرضا بقيمة 109 مليون يورو، للتعاقد مع زاها كبديل لنيمار، الذي اقترب من الرحيل لإسبانيا.

وجاء اختيار النادي الباريسي لزاها "غريبا"، خاصة وأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، لم يسبق له اللعب لأي ناد كبير خلال مسيرته.

وخاض زاها معظم مسيرته في صفوف كريستال بالاس بإنجلترا، ولم يختبر اللعب بدوري أبطال أوروبا، ولم ينافس مع فريقه في المراكز المرتفعة بالدوري.

وكان زاها على وشك الانتقال لصفوف أرسنال هذا الصيف، إلا أن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة، مما أدخله بخلاف مع إدارة بالاس.