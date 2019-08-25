واحتسب لنادي سبورتينغ لشبونة للناشئين هذا الهدف الذي أشعل وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وذلك ببساطة لأن لاعبي الفريق لم يلمسوا الكرة قبل أو خلال تسجيل الهدف.

وحدثت الواقعة الغريبة عند انطلاق المباراة، حين مرر لاعبو يونياو ألميريم الكرة بينهم من ركلة البداية، لتصل للحارس الذي لم يفلح بتسديدها، لتدخل الشباك، بعد 13 ثانية فقط من البداية.

وعادة ما تأتي الأهداف السريعة من ركلة البداية، نتيجة ضغط هجومي من الخصم، يجبر أصحاب الكرة على إهدائها للمنافس، أو ارتكاب خطأ ما.

إلا أنه في تلك الواقعة الغريبة في البرتغال، لم يشكل لاعبي سبورتينغ أي نوع من الضغط، بل وقفوا واستفادوا من هدف مهم من دون أي مجهود.. وحتى من دون لمس الكرة.