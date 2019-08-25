وعقب المباراة التي جمعت الريال ببلد الوليد في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني، أثار أحد الصحفيين، خلال الندوة الصحفية، صفقة نيمار ورأي راموس فيها.

فرد قائد الفريق الإسباني بالقول "أعتبر نيمار واحدا من أفضل 3 لاعبين في العالم.. ولكن الحديث عن لاعبين ليسوا بقائمة الفريق أراه قلة احترام للاعبين الحاليين، الذين يقومون بمجهود رائع".

ونقل موقع "غول" الرياضي عن راموس قوله "دائما ما تلاحق الشائعات فريق ريال مدريد، وبالأخص خلال فترة الميركاتو.. على اللاعبين عدم الاهتمام بهذه التقارير".

ويشكل نيمار محور التقارير الإعلامية هذا الصيف بشأن احتمال رحيله عن سان جرمان، بعد عامين من انضمامه إلى صفوفه مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.

وبحسب التقارير، فإن نيمار يثير اهتمام قطبي كرة القدم الإسبانية، ناديه السابق برشلونة وغريمه ريال مدريد، إلا أن مستقبله ما يزال "غامضا".