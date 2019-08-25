وافتتح إيريك بولجار المنضم حديثا لفيورنتينا التسجيل في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد نقاش طويل مع حكم الفيديو المساعد بعدما لمست الكرة يد بيوتر جيلينسكي.

وأدرك دريس ميرتنز التعادل من أول هجمة خطيرة لنابولي في المباراة في الدقيقة 38 ثم حصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل أيضا بعد ذلك بخمس دقائق نفذها لورينتسو إينسيني بنجاح.

وأعاد نيكولا ميلينكوفيتش الوضع إلى التعادل في الدقيقة 52 لكن خوسيه كاييخون منح التقدم لنابولي بعد ذلك بأربع دقائق.

وأدرك البديل كيفن-برينس بواتنج الوافد الجديد التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 65 غير أن إينسيني خطف الفوز لنابولي في الدقيقة 67.