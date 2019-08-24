وتقدم ريال مدريد بهدف متأخر لمهاجمه كريم بنزيمة، وكان قريبا من تحقيق فوزه الثاني تواليا في البطولة، قبل أن يباغته ضيفه بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو" سدد بنزيمة كرة قوية من حافة المنطقة في الدقيقة 82، منحت الفريق الملكي التقدم.

وأصبح بنزيمة أول فرنسي يسجل أكثر من 150 هدفا في تاريخ الدوري الإسباني، وسابع لاعب من ريال مدريد يصل إلى هذا الإنجاز.

لكن المهاجم سيرخيو غوارديولا البالغ 28 عاما صدم الجماهير المدريدية بمرتدة خاطفة وتسديدة أرضية من داخل المنطقة، بين قدمي كورتوا قبل النهاية بدقيقتين.

ومنذ قدومه إلى العاصمة الإسبانية قادما من تشلسي الإنجليزي، الصيف الماضي، لم يقدم كورتوا المستوى المأمول، وكان مسؤولا عن عدد كبير من الأهداف، فيما تلقى كرات عدة من بين قدميه.

ويخوض ريال مدريد موسمه الجديد باحثا عن محو خيبته الموجعة في الدوري ودوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، برحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الايطالي.

وبعدما دفع المدرب العائد الفرنسي زين الدين زيدان في مباراته الأولى بالجناح الويلزي غاريث بيل أساسيا، تواجد لاعب توتنهام السابق مجددا وهذه المرة مع لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز المرشح أيضا لترك "الملكي".

وغاب مرة جديدة عن ريال نجمه الجديد البلجيكي إيدين هازارد بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يعود الى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية.