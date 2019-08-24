تقدم الفريق اللندني بعد 3 دقائق فقط عندما مرر سيزار أزبليكويتا تمريرة عرضية مثالية وصلت إلى أبراهام (21 عاما) غير المراقب ليسدد مباشرة في شباك الحارس تيم كرول.

لكن بعد 3 دقائق أخرى تعادل نوريتش عبر لاعب الوسط تود كانتويل من مسافة قريبة بعد تمريرة تيمو بوكي.

وبعدها تحكم تشلسي في اللقاء وتوغل كريستيان بوليسيتش بين مدافعي نوريتش ومرر الكرة إلى ميسون ماونت، الذي راوغ المدافع جرانت هانلي ثم سدد في الشباك في الدقيقة 17.

وانتزع نوريتش التعادل مجددا عبر الفنلندي بوكي، الذي واصل انطلاقته الرائعة وسجل هدفه الخامس بالمسابقة بتسديدة قريبة لم يفلح الحارس كيبا أريزابالاغا في التصدي لها في الدقيقة 25.

وبدا تشلسي أكثر ثباتا بعد الاستراحة وأسفر ضغطه عن تسجيل هدف الانتصار حين مرر ماتيو كوفاتشيتش كرة إلى أبراهام ليسددها بقوة من خارج منطقة الجزاء بعد التلاعب باثنين من المدافعين.

وحقق لامبارد انتصاره الأول في رابع محاولة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد وليفربول (في السوبر الأوروبي) والتعادل مع ليستر سيتي.