وأمام عدد قياسي من الجماهير في استاد دوكلاندز (52 الف و79مشجعا)، ألحق أصحاب الأرض أول هزيمة بالمنتخب الأميركي، خلال 13عاما، في ظل غياب عدد من أبرز نجوم دوري المحترفين الأميركي.

ولم يُقهر الفريق الأميركي منذ بطولة العالم 2006، حين تعرض لهزيمة صادمة أمام اليونان، في قبل النهائي وبعدها استفاق ليحصل على البرونزية ثم فاز بكل ألقاب الأولمبياد وبطولة العالم لاحقا.

وهذا أول انتصار لأستراليا على أميركا بعد 26 محاولة منذ عام 1964، وجاء بعد تعويض التأخر بفارق 10 نقاط في الشوط الأول.

وسجل باتي ميلز 30 نقطة في أعلى رصيد باللقاء لصالح أستراليا، كما أضاف زميله أندرو بوغوت 16 نقطة.

وحققت أستراليا المركز الرابع في أولمبياد ريو، وفي ظل استفادتها من لاعبين بالدوري الأميركي للمحترفين ستتجه إلى كأس العالم بثقة كبيرة.

وتبحث أستراليا عن أول ميدالية لها بكأس العالم في الصين التي تنطلق في 31 أغسطس الجاري وتنافس في مجموعة تضم كندا والسنغال وليتوانيا.

وتلتقي أميركا مع كندا في ثالث مبارياتها استعدادا لكأس العالم في سيدني، الاثنين.