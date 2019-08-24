وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن لوكاكو أحدث مفاجأة من العيار الثقيل وسط طاقم الفريق، حين عاد إلى التدريبات التي تسبق بداية الموسم، لأنه بدا فاقدا للياقة البدنية، بشكل كبير.

وأضاف الصحيفة أن وزن اللاعب الدولي البلجيكي زاد بأكثر من 4 كيلوغرامات، فيما يتوجب على اللاعبين المحترفين أن ينتبهوا للياقتهم خلال فترات الإجازة.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي توقيعه مع هداف "الشياطين الحمر" مقابل 80 مليون يورو، في أكبر صفقات "النيراتزوري" هذا الصيف.

وقدم لوكاكو أداء لافتا، خلال مارس الماضي، واستطاع أن يسجل 6 أهداف خلال 3 مباريات فقط، لكن هذا الأمر لم يكن كافيا ليضمن موقعه مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وأفاد إنتر ميلانو في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن "اللاعب البلجيكي الآتي من مانشستر يونايتد وقع عقدا مع "نيراتزوي" حتى 30 يونيو 2024".

ونشر نادي شمال إيطاليا فيديو قصير للوكاكو مرتديا قميص الإنتر، وهو يقول: "إنتر ليس لأي كان، لذلك أنا هنا".

ولعب لوكاكو، البالغ من العمر 26 عاما، موسمين مع مانشستر يونايتد، سجل خلالهما 28 هدفا في 66 مباراة، لم يستطع خلالها ترك بصمة قوية في البريميرليغ.

ويعد مدرب الإنتر الحالي أنطونيو كونتي من المعجبين بلوكاكو منذ زمن طويل، كما أنه أراد الحصول على خدماته عندما كان مدربا لفريق تشلسي.