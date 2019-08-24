وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية "في إطار اهتمام مسؤولي الريال بالتعاقد مع نيمار، فإنهم يسعون للحصول على تأكيدات من باريس سان جرمان بشأن مشط القدم للبرازيلي المعرض للإصابة، حيث جمع الفريق الملكي كل المعلومات حول الماضي المضطرب للمهاجم، الذي ينطوي على مثل هذه الإصابات".

وأضافت الصحيفة "مسؤولو باريس سان جرمان مستعدون للامتثال لمطالب النادي الإسباني بشأن وضع اللياقة البدنية للاعب البرازيلي، الذي تعافى بالفعل من إصابته الأخيرة، ويتدرب بشكل عادي مع بقية زملائه في الفريق".

وأوضحت "بعد الاجتماع بين مسؤولي الفريقين، أعرب مسؤولو ريال مدريد عن مخاوفهم بشأن إصابات نيمار، وينتظرون الآن سماع ردود الفعل من باريس سان جرمان، حيث يعتمد الاتفاق المحتمل بشكل أساس على خلفية اللياقة البدنية للاعب، وبمجرد توضيح كل شيء، سيكون ريال مدريد مستعدا للقيام باللازم لإتمام هذه الصفقة".

وعانى نيمار من لعنة الإصابات منذ انضمامه إلى سان جرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، حيث تعرض لإصابة قوية في مشط قدمه اليمنى في فبراير 2018 قبيل مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتجددت إصابته في يناير 2019 في مواجهة مانشستر يونايتد، في دور الـ 16 من "التشامبينز ليغ"، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في يونيو الماضي، هذه المرة كانت على مستوى أربطة الكاحل، وحرمته الإصابة الأخيرة من المشاركة في بطولة كوبا أميركا 2019، التي توج بها منتخب بلده على أرضه.