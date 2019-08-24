ووضع البرازيلي ويسلي مهاجم أستون فيلا، والذي انضم في صفقة قياسية عقب نهاية الموسم الماضي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (27.03 مليون دولار)، الفريق في المقدمة في الدقيقة 21 بإنهاء حاسم عقب تمريرة متقنة من لاعب الوسط الإسباني خوتا.

وكان إيفرتون، الذي كان بوسعه انتزاع قمة الترتيب مؤقتا في حال فوزه، قريبا من التعادل في الشوط الأول لكن المدافع بيورن إنجلز أبعد تسديدة دومينيك كالفرت-ليوين من على خط المرمى.

وعانى الفريق القادم من مرسيسايد، والذي جمع 4 نقاط حتى الآن، لتحويل ضغطه إلى فرص حتى دفع المدرب ماركو سيلفا بالثنائي المنضم حديثا والمؤلف من مويزي كين وأليكس إيوبي عقب مرور ساعة على البداية.

وسدد إيوبي كرة منخفضة عبر منطقة الجزاء المزدحمة ارتدت من القائم في الدقيقة 82 قبل أن يضيع ثيو والكوت، زميله السابق في أرسنال والذي شارك كبديل، فرصة خطيرة بعد أن سدد مباشرة إلى خارج الملعب وهو عند القائم البعيد أثر تمريرة عرضية من كين.

وضمن فيلا، القائد لدوري الأضواء عقب 3 سنوات من الغياب، الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل البديل الهولندي الغازي الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة قادها ويسلي.

وأبدى دين سميث مدرب أستون فيلا سعادته بالنتيجة عقب الهزيمة أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الأولى ثم الخسارة على أرضه الأسبوع الماضي أمام بورنموث.