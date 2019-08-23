وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في المرحلة 24 من الدوري الياباني، الأخيرة لتوريس في الملاعب، الذي أعلن في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقاد إنييستا فريقه للفوز بتسجيل هدف وصناعة اثنين، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 45 من زمن اللقاء، فيما ساهم فيا الذي حل بديلا قبل النهاية بدقائق، في صناعة الهدف السادس لفريقه.

وقبل انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب ساجان توسو في الجولة الـ24 من الدوري الياباني الممتاز، تعانق توريس وإنييستا على أرض الملعب.

وفي يونيو الماضي، أعلن توريس الفائز بكأس العالم اعتزاله كرة القدم، ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت 18 عاما.

ولعب توريس (35 عاما) مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وفي إنجلترا مع ليفربول وتشلسي، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي، قبل أن يرحل إلى ساغان توسو الياباني في يوليو من العام الماضي، لكنه عانى للوصول إلى المستوى المعروف عنه.

وشارك توريس في مباراته الأولى مع إسبانيا في 2003، وأحرز هدف الفوز ببطولة أوروبا 2008 في النهائي ضد ألمانيا، قبل أن يساهم في فوز بلاده بكأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخها.

ونال جائزة هداف بطولة أوروبا 2012 التي حافظت فيها إسبانيا على لقبها، وسجل 38 هدفا في 110 مباريات مع المنتخب، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق عبر العصور خلف فيا (59) وراؤول غونزاليز (44).

واستمتع توريس بأفضل فترة في مسيرته مع ليفربول ما بين 2007 و2011، إذ أحرز 81 هدفا في 142 مباراة بجميع المسابقات.

وانتقل إلى تشلسي في صفقة قياسية إنجليزية في ذلك الوقت، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (63.49 مليون دولار)، ونال مع النادي اللندني لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.