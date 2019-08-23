وساعد نافاس ريال مدريد على الفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و2018، لكن الحارس الكوستاريكي لم يعد حاضرا بقوة بعدما تعاقد النادي مع البلجيكي تيبو كورتوا في صيف 2018.

ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نافاس لقب أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا عام 2018، علما أنه يظل بين الأفضل في أوروبا.

وأوردت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن نافاس أعرب بشكل صريح عن رغبته في الرحيل عن "سانتياغو بيرنابيو"، ورجحت أن يكون قد توصل إلى اتفاق مع باريس سان جرمان منذ نهاية الموسم الماضي.

لكن ما يعرقل هذه الصفقة، حسب الصحيفة، هو أن ريال مدريد يطالب بعشرين مليون يورو مقابل السماح بخروج صاحب الـ32 عاما.

ورغم سلسلة من الأخطاء ارتكبها كورتوا على مدار الموسم الماضي، لا يزال البلجيكي يستحوذ على ثقة المدير الفني زين الدين زيدان، علما أنه خاض أول لقاء في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، أمام سلتا فيغو، أساسيا.