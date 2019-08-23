وكشفت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية، أن جوني كالافات المسؤول عن التعاقدات الدولية في ريال مدريد، الذي يعمل إلى جانب جوسيه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي، توجه إلى باريس، الجمعة، لوضع الرتوش الأخيرة على صفقة انضمام النجم البرازيلي إلى ريال مدريد.

ويراهن كالافات، الذي كان وراء ضم فينيسيوس ورودريغو إلى الفريق الملكي، على امتلاك نادي العاصمة الإسبانية كل ما يريده باريس سان جرمان من أجل التخلي عن نيمار، اللاعبون والمال.

وقالت "سبورت" إن هناك ثقة مفرطة من جانب مسؤولي ريال مدريد، بأن المخضرم كالافات سينجح في مهمته، وأن النادي سيقدم نيمار إلى الإعلام الأسبوع المقبل، علما أن باب الانتقالات في أوروبا يغلق في الثاني من سبتمبر المقبل.

ويعتقد أن وجود خلاف بين إدارتي باريس سان جرمان وبرشلونة يقرب صفقة نيمار من ريال مدريد، بعد أن بات استمرار اللاعب في العاصمة الفرنسية أمرا مستبعدا بحسب تقارير صحفية عدة.

وكانت صحف إسبانية وفرنسية تحدثت عن "تصلب" في موقف باريس سان جرمان خلال محادثاته مع ريال مدريد وبرشلونة بشأن انتقال نيمار، مشيرة إلى أنه رفض عروضا سخية للتنازل عن نجمه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة أبدى استعداده لدفع مبلغ مقداره 160 مليون يورو لاستعادة نيمار الذي التحق بصفوف النادي الباريسي، مقابل صفقة قياسية بلغت 222 صيف عام 2017، على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الإعارة، مع ضرورة الشراء في الموسم التالي، لكن سان جرمان رفض العرض.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن "المفاوضات موصدة بسبب تصلب موقف باريس سان جرمان الذي رفض تماما فكرة الإعارة".

أما "إلموندو ديبورتيفو"، فتطرقت إلى أرقام مماثلة، إعارة على مدى موسمين مع تسديد مبلغ يتلاءم مع فترة الإعارة ثم دفع مبلغ 150 مليون يورو لضم اللاعب نهائيا بعد موسمين.

وقالت الصحيفة: "المفاوضات مستمرة مع باريس سان جرمان على وقع رفض النادي الفرنسي، لكن برشلونة ينتظر موقفا حاسما من نيمار يعلن فيه صراحة رغبته في العودة إلى برشلونة من أجل وقف اهتمام" ريال مدريد.

في المقابل، فقد كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن عرض ضخم تقدم به ريال مدريد، وقالت: "تقدم ريال مدريد بالعرض التالي: 100 مليون يورو بالإضافة إلى 3 لاعبين"، مشيرة إلى الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لكن الصحيفة الفرنسية أكدت أن سان جرمان رفض هذا العرض أيضا وقالت في هذا الصدد: "القيمة الإجمالية لهذا العرض لا تتناسب مع التوقعات الباريسية".

وتطرقت "ليكيب" مثل "إلموندو ديبورتيفو"، إلى إمكانية دخول يوفنتوس على خط الصفقة، دون أن تشير إلى جدية النادي الإيطالي.