وسجل ثلاثي ليفربول المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو 69 هدفا وصنع 19 آخرين في كافة المسابقات الموسم الماضي ليصفه أوباميانغ بأنه "أحد أفضل ثلاثي هجومي في العالم".

وقال أوباميانغ لشبكة "سكاي سبورتس": "كما رأينا الموسم الماضي ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟ أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم".

وأضاف "أرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين. بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو. لذلك يمكن أن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".

وسجل بيبي، الذي كلف أرسنال 72 مليون جنيه إسترليني (88.03 مليون دولار) في صفقة قياسية للنادي، 22 هدفا وصنع 11 آخرين الموسم الماضي ويتطلع أوباميانغ إلى ما سيضيفه المهاجم القادم من كوت ديفوار لهجوم الفريق اللندني عندما يشارك الثلاثي الهجومي معا.

وأضاف أوباميانغ "بداية إنه يتحدث الفرنسية لذلك سيكون من السهل عليه الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ التدريب مع الفريق قبل أسابيع قليلة لكن من الجيد انضمامه لنا. لقد بدأ بشكل جيد.

وتابع "الموسم الماضي كان مذهلا بالنسبة له. سيمدنا بالسرعة وإنهاء الهجمات بشكل رائع".