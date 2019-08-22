وكتب النادي في حسابه على موقع تويتر: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي مع الفيلانز لمدة موسم إضافي".

وانضم المحمدي (31 عاما) إلى أستون فيلا عام 2017 قادما من هال سيتي، وخاض معه أكثر من 40 مباراة الموسم الماضي.

وساهم المحمدي الذي انطلقت مسيرته مع نادي غزل المحلة، بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة للهولندي أنور الغازي الموسم الماضي، في مباراة التأهل الحاسمة إلى الدوري الممتاز على ملعب ويمبلي.

وقال المحمدي الذي يمثل ألوان أستون فيلا منذ 2017: "عندما جئت إلى هنا كان الهدف الأساسي إعادة النادي الى البريميرليغ".

وأضاف: "الموسم الأول كان صعبا لعدم تأهلنا، لكننا نجحنا بذلك الموسم الماضي. كان الأمر صعبا في دوري المستوى الثاني وكان موسما ناجحا. أصبحنا في البريميرليغ وآمل في أن يكون موسمنا إيجابيا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

واستهل المحمدي مواجهتي أستون فيلا هذا الموسم في البريميرليغ، واقترب من خوض مباراته المئة مع النادي.