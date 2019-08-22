ولم يشارك وردة في تدريبات ناديه باوك حتى الآن، وتدرب منفردا منذ عودته من المشاركة بكأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصري.

وقالت التقارير إن النادي اليوناني يرغب بالتخلص من اللاعب، بقرار من المدرب أبيل فيريرا، وبدأ بعرضه لعدد من الأندية في أوروبا.

وأوضح الموقع الفرنسي أن اللاعب يجذب اهتمام 3 أندية فرنسية هي تولوز وأولمبيك مرسيليا ومونبيليه، فيما أشار إلى أن الأخير يبدو الأكثر اهتماما باللاعب، فيما لن تكلف الصفقة النادي أكثر من مليون يورو.

وأضاف الموقع أن المصري يحظى أيضًا باهتمام أندية إسبانية وبلجيكية، لم تكشف عن أسمائها.

وتعرض وردة للإيقاف بعد مباراة واحدة للمنتخب المصري في أمم أفريقيا، إثر تورطه في واقعتي تحرش جنسي عبر الهاتف، إلا أن الإيقاف رفع عنه بعد نهاية الدور الأول من البطولة، وشارك في مباراة دور الـ16 التي خسرها منتخب "الفراعنة" أمام جنوب أفريقيا.

وكانت اتهامات بالتحرش الجنسي لاحقت عمرو وردة، بدأتها عارضة أزياء مصرية نشرت صورا للرسائل التي تلقتها من اللاعب، لحقتها العديد من الصور المماثلة ومقطع فيديو فاضح نسب إلى وردة.

وستكون فرصة اللعب من جديد في أوروبا فرصة للاعب المصري لتحسين صورته أمام الإعلام، وخاصة أمام الجمهور المصري، خاصة بعد اتهامات التحرش التي جعلته محور انتقادات واسعة.