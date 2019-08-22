لكن الغريب أيضا، في اعترافات كريستيانو رونالدو الأخيرة، أنه لم يسبق له أن تناول العشاء مع نجم برشلونة، مشيرا أنه لن يواجه أي مشكلة في ذلك في المستقبل، وفقا لما ذكره موقع "غول" المتخصص في أخبار كرة القدم ونجومها.

وعبر النجم البرتغالي، الذي انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018، لقناة "تي في آي" البرتغالية عن إعجابه بمسيرة ليونيل ميسي وأدائه الاحترافي حتى الآن، مضيفا أن قائد منتخب الأرجنتين قال إنه "واجه بالفعل مشكلة عندما غادرت أنا الدوري الإسباني لأنها منافسة يقدرها".

وقال رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما "إنها منافسة جيدة موجودة في عالم كرة القدم، لكنها ليست استثنائية، فقد كان لنجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان منافسين في عالم كرة السلة، كما كان هناك منافسة رائعة في سباقات الفورمولا ون جمعت بين البرازيلي آيرتون سينا والفرنسي ألان بروست، والنقطة المشتركة الوحيدة بين جميع المنافسات الكبيرة في هذه الرياضات هي أنها منافسة سليمة وصحية".

يشار إلى أن رونالدو وميسي يحتلان مركز الصدارة في كرة القدم منذ أكثر من عقد، حيث فازا معا بـ10 كرات ذهبية متتالية، قبل أن تنتهي مسيرتهما بفوز لوكا مودريتش بالجائزة الفردية الأولى في عام 2018.

كذلك احتل اللاعبان صدارة الدوري الإسباني منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث لعب رونالدو دورا مهما مع فريق ريال مدريد بين عامي 2009 و 2018 قبل انتقاله إلى يوفنتوس.

وشهدت تلك الفترة فوز برشلونة ببطولة الدوري 6 مرات، في حين احتل رونالدو وشركاه الصدارة في أوروبا بفوزه ببطولة التشامبيونزليغ 4 مرات.

وقال رونالدو أيضا إن هناك الكثير من الإعجاب بين الاثنين، مشيرا إلى أنه يعتقد أنهما يدركان أنهما ساعدا بعضهما البعض على الارتقاء بمستوياتهما كثيرا، وأضاف موضحا "ميسي يجعلني لاعبا أفضل والعكس صحيح.. وعندما أفوز بالألقاب فإن ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره"، كما ذكرت فرانس برس.

غير أن رونالدو شدد على أن الاحترام المتبادل يسود العلاقة بينهما، وقال إنه لن يكون لديه مشكلة في الجلوس لتناول العشاء مع ميسي في مرحلة ما في المستقبل، وأنه لن يعارض ذلك.

وقال "لدي علاقة مهنية ممتازة مع ميسي لأننا نتقاسم نفس اللحظات منذ 15 عاما".

يشار إلى أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" كان قد أعلن مؤخرا عن ترشيح كل من ميسي ورونالدو ومدافع فريق ليفربول الإنجليزي الهولندي فيرجيل فان دايك لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز خلال حفل سيقام في موناكو يوم 29 أغسطس الحالي، حيث ستجرى أيضا قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.