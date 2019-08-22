وقال كلوب، الذي قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ردا على سؤال بشأن خططه مع انتهاء عقده الحالي مع ليفربول في العام 2022 "آمل أن أستمر حتى ذلك الحين، لكنني لا أعرف ما الذي سيحدث خلال 3 أو 4 سنوات".

وأضاف يورغن كلوب، الذي يهدف هذا الموسم إلى رؤية فريقه يفوز ببطولة البريميرليغ بعد غياب عن البطولة طوال 30 عاما "ربما سأتقاعد"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وجاءت تصريحات كلوب هذه أثناء توزيع "جوائز سبورت بيلد" في ألمانيا، مساء الاثنين الماضي.

وقال كلوب، البالغ من العمر 52 عاما "هذا لا يعني بالضرورة أنني سأتقاعد، لكن إذا كان الأمر كذلك، فلا تتفاجأ".

وناقش كلوب أيضا بعض المسائل في الدوري الألماني، حيث عبر عن أمله في أن يتمكن ناديه السابق، بوروسيا دورتموند، من الفوز باللقب، مشيرا إلى أنه إذا لم يتحقق ذلك فسوف "يكون الأمر مملا".

وتطرق كلوب إلى لاعبه السابق في ليفربول الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني قبل أن تتم إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني، فيليبي كوتينيو"، مشيرا إلى أنه لم يكن يعتزم بيع اللاعب".

وقال كلوب معلقا على بيع كوتينيو إلى برشلونة "كنت مضطرا للقيام بذلك، لم نتمكن من رفض العرض ولم نستطع الاحتفاظ به".