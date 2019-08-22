تراجع العوائد المادية يبدو مشكلة مستعصية قد يواجهها الإيطاليون في الفترة المقبلة بطريقة مبتكرة، إذ قال جيورجيو ريتشي، رئيس قطاع الإيرادات في يوفنتوس، إن دوري الدرجة الأولى يجب أن يفكر في إقامة مباريات في وقت مبكر، من أجل جذب متابعين من آسيا، وتعزيز الحالة المالية للأندية.

وحققت بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا إيرادات قياسية في موسم 2017-2018 وصلت إلى 15.6 مليار يورو (17.30 مليار دولار) لكن الدوري الإيطالي يأتي خلف الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى الألماني، ودوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأبلغ ريتشي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "علينا العثور على التوازن المناسب بين الجماهير المحلية والعالمية.

"الأمر لا يتعلق فقط بمواعيد المباريات لكن أيضا حقوق التوزيع، ومن يبث المباريات".

وأضاف: "في هذا الأمر فالفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي هائل. هذه قصة قديمة وواحدة من المشاكل المتكررة مع إدارة الدوري".

ويشير يوفنتوس إلى أن المباريات في فترة المساء في إيطاليا تقلل من فرصة اجتذاب متابعين من آسيا، وتستمر الحقوق التلفزيونية الحالية لمباريات دوري الدرجة الأولى حتى 2021.

وينطلق الدوري الإيطالي، السبت، عندما يحل يوفنتوس حامل اللقب ضيفا على بارما.