وأوضحت الصحيفة المدريدية عبر موقعها الإلكتروني أن مسؤولي ريال مدريد يدركون رغبة نافاس في المغادرة، ويبحثون بالفعل عن خليفة له، وأنهم يحبذون التعاقد مع حارس مرمى يتمتع بخبرات كبيرة.

وذكرت الصحيفة ان "الميريغني" يبحث عن حارس بديل لمدة موسم واحد، إلى حين عودة الحارس أندري لونين من الإعارة، إذ أنه يلعب حاليا في صفوف نادي بلد الوليد الإسباني.



ويتمتع نافاس باهتمام بالغ من باريس سان جرمان، خاصة بعد رحيل حارسه المخضرم بوفون، لكن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي يفضل ضم جيانلويجي دوناروما حارس ميلان بدلًا من كيلور.





