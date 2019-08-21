وقال رونالدو في المقابلة التلفزيونية إن أسعار اللاعبين باتت "غير معقولة"، مضيفا: "بخلاف جواو فيليكس، فإن هناك لاعبين لم يحققوا أي شيء ويساوون 100 مليون يورو، هذا جنون، إنك ترى لاعبي دفاع ينتقلون بمبالغ فظيعة، ولكن على الجانب الآخر، هذا الأمر جيد لأنه علامة على أن صناعة كرة القدم حية وبخير"، وفق ما نقلت "آس" الإسبانية.

وفيما يتعلق بمشواره مع ناديه الحالي، يوفنتوس الإيطالي، قال رونالدو: "اليوفي جذبني، لقد كان تحديا، لقد فزت في إنجلترا، وفي إسبانيا، وسوف أفوز في إيطاليا أيضا، لقد حققت رقما قياسيا بتحقيق لقب الدوري الإيطالي، أنا أحب التحديات".

وتابع: "ريال مدريد كان آمنا بالنسبة لي بعد الفوز بالألقاب، فالروتين يبقى كما هو، أردت تحديا جديدا، فأنا شخص أسعى دائما لتحسين عمله".

وبالنسبة لاعتزاله لعب الكرة، أوضح رونالدو: "قد أترك الكرة العام المقبل، وقد ألعب حتى سن الأربعين، ما يهمني هو أن أعيش لحظتي الحالية".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد أعلن الخميس الماضي، قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في القارة، خلال الموسم الكروي الماضي، حيث ضمت القائمة رونالدو إلى جانب كل من، نجم برشلونة ليونيل ميسي، والهولندي فيرجل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي.