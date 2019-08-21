أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، رفع قيمة المكافأت منتخب الناشئين الحاصل مؤخرا على بطولة كأس العالم بمقدونيا، من 112 إلى 150 ألف جنيه.

وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة اليوم من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.



ويأتي ذلك تقديرا للإنجاز التاريخي الكبير الذي تحقق على أيدى شباب مصر بحصولهم على بطولة العالم للناشئين في كرة اليد بمقدونيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد منح الثلاثاء، بعثة منتخب كرة اليد للناشئين، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وأحرز منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الألماني بنتيجة 32 مقابل 28.