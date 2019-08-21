ووصل الجناح الدولي الفرنسي السابق، فرانك ريبيري، إلى إيطاليا، الأربعاء، من أجل الانضمام إلى فيورنتينا بحسب ما نشر الأخير في موقعه الرسمي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما، وقع في وقت متأخر الثلاثاء عقد انضمامه إلى فيورنتينا، على أن يقدم لوسائل الإعلام والجمهور الخميس بعد أن يخضع للفحص الطبي.

وحطت الطائرة الخاصة التي نقلت الفرنسي وزوجته الجزائرية وهيبة في المطار، حيث كان إداريو النادي التوسكاني في انتظاره.

ونشر فيورنتينا صور الفرنسي وهو يحمل قميص ووشاح النادي، قبل أن يخرج من المطار حيث كان في استقباله مئات المشجعين باللون البنفسجي للفريق.

وقال ريبيري بعد خروجه من الطائرة، وباللغة الإيطالية، بحسب فيديو نشر على موقع فيورنتينا: "أنا سعيد. لقد تحدثت مع فيورنتينا وتوني (زميله السابق في بايرن ميونيخ، الدولي الإيطالي سابقا لوكا توني) الذي قال لي بأنه ناد كبير وبأنها مدينة رائعة. أنا سعيد لأنها تعجبني كما حال اللغة (الإيطالية)".

وغادر ريبيري صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع انتهاء عقده في الموسم المنصرم، بعدما أمضى 12 عاما مع النادي البافاري حيث فاز، من بين العديد من الألقاب، بالدوري الألماني 9 مرات، وبالكأس المحلية 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 2013 على حساب بوروسيا دورتموند.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه وقع عقدا لعامين مع فيورنتينا، مقابل 4.5 ملايين يورو، إضافة الى الحوافز والمكافآت.

ويفتتح فيورنتينا، صاحب المركز السادس عشر في الـ"سيري أ" الموسم الماضي، حملته الجديدة بلقاء صعب على أرضه أمام نابولي السبت، في المرحلة الأولى من الدوري.