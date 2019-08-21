وقالت الصحيفة إن مستقبل ديمبيلي مع برشلونة تحدد بنسبة 1000 في المئة، موضحة: "لن يغادر ديمبيلي أسوار الكامب نو هذا الصيف".

وأوضح موسى سيسوكو، وكيل أعمال اللاعب: "ديمبيلي لا يخطط لمغادرة برشلونة.. إنه بخير تماما مع النادي وهو مصمم على البقاء لفترة طويلة".

وتابع: "على الرغم من العروض المقدمة من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن ديمبيلي يريد البقاء.. إنه بالفعل في أكبر ناد على الإطلاق".

وكان النجم الفرنسي أثار استياء المسؤولين في برشلونة بعد تصرفاته "غير المسؤولة" التي تلت إصابته بافتتاح الدوري الإسباني، الجمعة.

وتعرض النجم الفرنسي لإصابة في عضلة الفخذ، خلال مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو.

وحدد الأطباء في النادي يوم السبت موعدا لإجراء الفحوصات على إصابة ديمبلي، لكنهم تفاجؤوا بغياب اللاعب عن الموعد المحدد، وهو ما عزز تكهنات بشأن رغبة ديمبيلي في الرحيل.