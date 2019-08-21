فمع عدم وجود إمكانية مادية لضم اللاعب بالشراء مباشرة هذا الموسم، نظرا إلى ارتفاع ثمنه، تقدم برشلونة بعرض أول يتضمن الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة هذا الصيف مع خيار الشراء، الموسم المقبل، في مقابل 150 مليون يورو، وذلك حسب ما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لكن مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية رفضوا ذلك العرض علما بأنهم حددوا قيمة اللاعب بمبلغ 250 مليون يورو، وذلك بعدما كان سان جرمان اشتراه قبل موسمين من برشلونة بالذات، بنحو 222 مليون يورو.

وحسب "آس"، يريد مسؤولو سان جرمان الحصول على "ضمانات" بأن برشلونة سيفعل خيار الشراء خلال الصيف المقبل إذا ما تم الاتفاق على الصفقة، علما بأن المفاوضات بين الطرفين ستستأنف، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبدو أن مسألة الالتزام بشراء اللاعب بعد عام تبدو معقدة، بالنظر إلى أن مسؤولي برشلونة بحاجة إلى تحقيق توازن في حسابات الفريق، عقب إنفاق الملايين هذا الصيف على ضم لاعبين مثل أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، وفرينكي دي يونغ من أياكس، وهو ما يصعب تحقيق التوازن المنشود، بين العوائد والنفقات.

وفي المقابل يريد باريس سان جرمان استرداد الأموال، التي دفعت قبل عامين في اللاعب في صفقة أثارت جدلا صاخبا، ولم تثبت جدواها للفريق الفرنسي الذي بقي بعيدا عن منصات التتويج الأوروبية.

وفي وقت تظل الصفقة حائرة، تبقى أيضا عيون مسؤولي ريال مدريد مسلطة على نيمار بهدف دعم صفوفه ومنع اللاعب من العودة إلى فريقه القديم.

بينما يتطلع يوفنتوس الإيطالي أيضا إلى فرصة لضم نيمار، ربما باستخدام لاعبه باولو ديبالا كورقة مساومة تقلل السعر المدفوع في اللاعب البرازيلي.