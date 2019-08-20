وقال موقع "صدى البلد" المصري إن منح الوسام لمنتخب كرة اليد المصري للناشئين يأتي تشجيعا وتكريما لكل الطاقم بعد الإنجاز التاريخي غير المسبوق.

وأحرز منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الألماني بنتيجة 32 مقابل 28.

وحقق المنتخب المصري لكرة اليد إنجازا تاريخيا في هذه الفئة العمرية، حيث لم يسبق له تحقيق لقب بطل العالم تحت 19 عاما.

وفي وقت سابق، أشاد السيسي بـ"الأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات".

كما توجه مجلس الوزراء المصري بالتهنئة للمنتخب، معربا عن "تقدير الحكومة للأداء الرجولي المتميز الذي ظهر عليه الفريق الوطني خلال منافسات هذه البطولة، حتى إحراز اللقب، وكذلك الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني".