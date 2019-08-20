غير أن التقارير تتجاهل من يسعون إلى الحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين، والمقصود بهؤلاء هنا بالطبع المدربون، فهم من يريدون هذا اللاعب أو ذلك اللاعب، وأحيانا بصرف النظر عن سعره في السوق.

وبجردة حساب معينة، يبدو أن المدرب المثير للجدل، البرتغالي جوزيه مورينيو، هو أكثر المدربين إنفاقا على اللاعبين في التاريخ، حيث أنفق مدرب مانشستر يونايتد السابق والمعلق حاليا في قنوات سكاي الرياضية ما مجموعه 1.7 مليار دولار للحصول على 97 لاعبا خلال 19 عاما في قيادة فرق مختلفة.

ومن بين أبرز اللاعبين الذين حصل مورينيو، الحاصل على 25 لقبا كرويا، على خدماتهم الفرنسي بول بوغبا، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 108 ملايين دولار، وكان في حينها الرقم القياسي لأغلى اللاعبين.

وكان مورينيو قد درب فرق ريال مدريد الإسباني وإنترناسيونالي الإيطالي ومانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين قبل أن يصبح عاطلا عن العمل ثم ينتقل محللا لقناة سكاي نيوز الرياضية.

ويحتل زميل مورينيو، مدرب تشلسي السابق ونابولي حاليا، كارلو أنشيلوتي المركز الثاني في القائمة حيث أنفق في مسيرته الإدارية في الفرق المختلفة 1.34 مليار دولار على 85 لاعبا.

وبدأ أنشيلوتي مسيرته التدريبية مع ريجينا الإيطالي عام 1995، ثم درب كلا من ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني قبل أن يعود إلى إيطاليا لتدريب فريق نابولي.

أما أبرز اللاعبين الذين حصل أنشيلوتي على خدماتهم مقابل مبلغ حطم الرقم القياسي حينها، فكان الويلزي غاريث بيل، الذي انتقل من توتنهام هوتسبر الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 104 ملايين دولار في عام 2013.

وخلال مسيرته، فاز أنشيلوتي، البالغ من العمر 60 عاما، ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وفاز بالثنائية مع تشلسي عام 2010.

في المركز الثالث يأتي مدرب مانشستر سيتي الحالي الإسباني بيب غوارديولا حيث أنفق قرابة 1.25 مليار دولار على 52 لاعبا خلال 11 عاما من إدارته.

وقام غوارديولا، البالغ من العمر 48 عاما، بشراء أقل عدد من اللاعبين في المراكز الخمسة الأولى، لكنه أنفق أكثر من مليار دولار على ذلك.

لقد حصل غوارديولا، خلال سنوات عمله كمدرب، على خدمات لاعبين مميزين في الأندية التي قام بتدريبها، مثل روبرت ليفاندوفسكي لصالح بايرن ميونيخ، ولكنه حصل على خدمات اللاعب البولندي هذا مجانا، كما ورث بعض اللاعبين المبدعين في برشلونة، مثل ليونيل ميسي وتشابي وأندريس إنييستا.

وكانت أغلى صفقة لدى غوارديولا هذا الصيف، عندما أنفق مانشستر سيتي رقما قياسيا قدره 75.6 مليون دولار لجلب اللاعب المميز رودري من أتلتيكو مدريد.

في المركز الرابع جاء المدرب التشيلي، الذي يدرب وستهام يونايتد حاليا، مانويل بيليغريني، بإنفاق ما يصل إلى 1.15 مليار دولار على 82 لاعبا، أبرزهم كريستيانو رونالدو، عندما انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل صفقة قياسية عام 2009 بلغت 97 مليون دولار.

وحصل بيليغريني، البالغ من العمر 65 عاما، أيضا على خدمات البلجيكي كيفن دي بروين لصالح مانشستر سيتي مقابل رسوم قياسية للنادي وقتها بلغت حوالي 66 مليون دولار، بينما حصل لصالح فريقه الحالي على خدمات اللاعب سيباستيان هالر بصفقة قياسية تصل إلى 54 مليون دولار وفيليب أندرسون مقابل 40 مليون دولار.

خامس أكثر المدربين إنفاقا على اللاعبين هو المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، البالغ من العمر 52 عاما، والعاطل عن العمل منذ مغادرته فريق يوفنتوس قبل أشهر.

لكن خلال 16 عاما في تدريب الفرق والأندية، أنفق أليغري مبالغ ضخمة، أهمها صفقة انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الموسم الماضي مقابل أكثر من 118 مليون دولار.

وسبق أن حصل على خدمات الأرجنتيني غونزالو هيغواين مقابل أكثر من 91 مليون دولار في عام 2016 ونجم مانشستر سيتي الحالي خواو كانسيلو مقابل حوالي 48 مليون دولار في يونيو 2018.

وبعد الخمسة الأوائل تأتي مجموعة كبيرة من المدربين لعل من أبرزهم مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر ومدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني والإيطالي كلاوديو رانيري، فالبرازيلي رافاييل بينيتز مدرب داليان ييفانغ الصيني، والإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال حاليا.