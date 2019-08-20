وأظهرت الصور انهيار جزء من مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 17 ألف شخص، والذي بني في المدينة الهولندية الشمالية قبل 13 عاما.

وكشفت السلطات الآن أن الانهيار كان بسبب الوزن الإضافي للوحات الطاقة الشمسية، البالغ عددها 1700، والتي تم تركيبها لتوفير تكاليف الطاقة، حسب ما أشارت صحيفة "ذا صن".

وبالرغم من أن رابطة الدوري الهولندي وفرت الملايين من تركيب لوائح الطاقة الشمسية، إلا أن تصليح ملعب أحد أكبر أندية البلاد سيكلف مبلغا كبيرا بلا شك.

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى التي يتعرض لها الملعب، فسبق أن اندلعت فيهلحرائق خلال مباراة النادي مع أتروميتوس اليوناني ببطولة "يوروبا ليغ" عام 2013.

وبعد انهيار المدرج، قال المدير العام للنادي روبرت إينهورن "فوجئنا جميعا بما حصل. نعاني من صدمة كبيرة، لكننا سعداء لأن أحدا لم يصب بأذى".

وأشار الى أن نادي ألكمار سيقوم "بدراسة مع الخبراء في هذا المجال. عندما يكتمل التحقيق سنتمكن من الإدلاء بتفاصيل إضافية. لا يزال الأمر مبكرا جدا"، مشددا على أن "أي مباراة لن تقام في الملعب طالما أنه ليس آمنا".