وقال سولسكاير في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "دائما ما يضع الصحفيون علامات استفهام بشأن مستقبل بول بوغبا، ليست لدي أية مخاوف فيما يتعلق ببوغبا، بالنسبة لي، سيبقى في مانشستر".

وأضاف "لا أعتقد أن أمرا غريبا أن يقول: أستمتع باللعب، أستمتع مع زملائي بالفريق وبما أقوم به، أحب وظيفتي وأستمتع باللعبة.. 80 بالمئة مما قاله بوغبا أنه يستمتع باللعبة ووقته الآن".

وارتبط بوغبا بمغادرة مانشستر والرحيل إلى ريال مدريد، في ظل رغبة مواطنه زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، في التعاقد معه.

وأصر بوغبا على رغبته في خوض تحدٍ جديد في الفترة المقبلة، بينما أكد مينو رايولا، وكيل أعماله على أن اللاعب يريد الرحيل عن اليونايتد، فيما يصر مانشستر على بقائه.