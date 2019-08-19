وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن كلوب أشاد باللياقة البدنية لميلنر، خلال المباراة الأخيرة، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على ساوث هامبتون، بـ2-1، السبت، كان حضور اللاعب يلفت الانتباه كالعادة بروحه القتالية.

وأصيب اللاعب بجروح حول العين لكنه واصل المباراة، بأداء عال، بعدما قام بوضع ضمادة حول الرأس.

وأصيب اللاعب البالغ 33 عاما، خلال اصطدام مع اللاعب جيمس وارد براوسي، خلال الشوط الأول من المباراة.

ولم يترك اللاعب الإنجليزي ركنا من أركان الملعب إلا وتصدى فيه للفريق الخصم، رغم الإصابة، وفي تعليقه على الأداء قال كلوب "هذا هو جيمس".

وقال كلوب "في بعض الأحيان، نتحدث عن هذا الأمر، فأقول له لا تجري بتلك الوتيرة، لأنه من الأفضل أن تكون في موضع آخر".

وأضاف المدرب الألماني "رغم ذلك، يظل من الجيد والمهم أن يكون ثمة لاعبون مثل ميلنر في الفريق".