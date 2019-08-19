ولاقت صور احتفال منتخب مصر مع نظيره النيجيري بتتويجه بلقب بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على منتخب ألمانيا، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر اللاعبون النيجيريون في المدرجات وهم يلوحون بالعلم المصري ويحتفلون بالفوز.

وأحرز منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة، التي أقيمت في مقدونيا، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الألماني بفارق مريح، الأحد.

ونجح المنتخب المصري في إنهاء المباراة بنتيجة 32 مقابل 28 للفريق الألماني، بعد مشوار قوي مثير للإعجاب في البطولة.

وكان فراعنة اليد متقدمين طيلة فترة المباراة، التي جاءت قوية وندية بين الطرفين.

وبذلك حقق المنتخب المصري لكرة اليد إنجازا تاريخيا غير مسبوق في هذه الفئة العمرية، حيث لم يسبق له تحقيق لقب بطل العالم تحت 19 عاما.