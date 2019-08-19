وأظهرت كيز (24 عاما) عزيمة قوية بعد أن عوضت خسارتها لإرسالها في كل من المجموعتين، وعادت من بعيد لتحقق لقبها الثاني هذا الموسم، بعد دورة تشارلستون الأميركية في نيسان/أبريل الماضي والذي كان الأول لها على الملاعب الترابية.

وستعود المصنفة 18 عالميا إلى قائمة المصنفات العشر الأوليات الاثنين مع اقتراب موعد بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، رابعة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 26 آب/أغسطس الجاري.

وخسرت كوزنيتسوفا (34 عاما)، حاملة لقب بطولتي فرنسا المفتوحة (2009) وأميركا المفتوحة (2004)، إرسالها في الشوط العاشر من المجموعتين لتمهد الطريق أمام الأميركية التي بلغت نهائي "فلاشينغ ميدوز" عام 2017، وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى، لتحقيق الفوز في غضون ساعة و44 دقيقة.

وقالت كيز التي غادرت من الدور الأول في آخر دورتين شاركت فيهما بعد خروجها من الدور الثاني في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الكبرى، إنه "لو قال لي (أعضاء) فريقي منذ أسبوع أنني سأكون هنا (أتوج بلقب سينسيناتي) لكنت ضحكت في وجوههم".

وحققت الأميركية في طريقها للفوز 43 ضربة رابحة مقابل 33 خطأ غير مباشر، كاسرة إرسال كوزنيتسوفا في ثلاث مناسبات.

وتسعى الروسية المصنفة 153 عالميا للارتقاء في الترتيب بعد سلسلة من الاصابات أبعدتها عن المنافسات.