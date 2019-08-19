واستبعد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان نيمار من تشكيلته للأسبوع الثاني على التوالي وسط شكوك بشأن مستقبله وواجه فريقه صعوبات في اختراق دفاع رين بطل الكأس في غياب المهاجم البرازيلي.

واستغل الفريق الباريسي خطأ دفاعيا ليتقدم عن طريق إدينسون كافاني لكن هدف مباي نيانج عادل النتيجة لصالح رين في نهاية الشوط الأول قبل أن يسجل رومان ديل كاستيو هدف الفوز بضربة رأس في بداية الشوط الثاني.

وانضم رين إلى أولمبيك ليون ونيس على قمة جدول الترتيب برصيد ست نقاط لكل منهم من مباراتين، بينما تركت الهزيمة باريس سان جيرمان في المركز الثامن.