وأشاد السيسي بـ"الأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات".

كما توجه مجلس الوزراء المصري بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم، معربا عن تقدير الحكومة للأداء الرجولي المتميز الذي ظهر عليه الفريق الوطني خلال منافسات هذه البطولة، حتى إحراز اللقب، وكذلك الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني.

وأكد مجلس الوزراء أن "هذا اللقب الكبير، يعيد التذكير بإرادة الشباب المصري وطاقته غير المحدودة في إحراز البطولات، وتحقيق النجاحات في كل المجالات، بكل عزيمة وإصرار".

وناشد مجلس الوزراء "كل من يمثلون بلدهم في مختلف القطاعات بأن يتحلوا دوما بالأداء الرجولي، ويبذلوا قصارى جهدهم لرفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية".

وفي تصريحات لصحيفة "الأهرام"، أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد هشام نصر أن منتخب مصر لناشئي كرة اليد "وعد فأوفى"، وحقق المونديال بعد عروض ومباريات رائعة منذ انطلاق بطولة كأس العالم في مقدونيا.

وقال نصر عقب تحقيق الفوز على ألمانيا، إن "كرة اليد المصرية تعيش أزهي عصورها، وتملك لاعبين كبارا على أعلى مستوى من الكفاءة والمسؤولية"، وقدم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين وكل الشعب المصري بمناسبة "تحقيق هذا الإنجاز العظيم".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري لناشئي كرة اليد فاز على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية، بعد مشوار حافل بالانتصارات أثار إعجاب المتابعين.