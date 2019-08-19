ووقع بالوتيلي "عقدا لعدة أعوام" حسبما أفاد بريشيا الذي أشار إلى أنه سيقدم لاعبه الجديد الاثنين، مضيفا: "ماريو يعود إلى موطنه. العودة إلى إيطاليا بعد غياب 3 أعوام أصبحت ممكنة بفضل تصميم ماريو وحماسه للعودة إلى بريشيا، المدينة التي نشأ فيها".

وتابع البيان: "منذ أن كان طفلا، تميز بمهاراته الجسدية والفنية".

وأشارت التقارير إلى أن بالوتيلي الذي ولد في صقلية لكن تم تبنيه وتربيته بالقرب من بريشيا، وافق على توقيع عقد لثلاثة أعوام مع بطل دوري الدرجة الثانية، وذلك بعدما افترق عن مرسيليا الفرنسي في يونيو.

لكن مشاركة بالوتيلي مع بريشيا قد تتأجل لأربع مباريات بسبب الإيقاف، مما يعني بأنه لن يدافع عن قميص فريقه الجديد حتى مباراة 25 سبتمبر ضد يوفنتوس، بطل الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، أن بالوتيلي سيتقاضى 3 ملايين يورو عن الموسم الأول، إضافة إلى 3 ملايين أخرى في حال بقي الفريق في الدرجة الأولى، ثم سيحصل على 6 ملايين في كل من الموسمين الآخرين في عقده مع بقاء شرط اللعب في الدرجة الأولى.

وكان بالوتيلي (29 عاما) مرشحا للانتقال إلى فلامنغو البرازيلي، لكنه فضل الانتقال إلى المدينة التي نشأ فيها.

ويأمل بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية، التألق مع فريقه الجديد من أجل تعزيز حظوظه بالعودة إلى منتخب بلاده الذي يغيب عن صفوفه منذ حوالي عام، وتحديدا منذ خوضه المباراة في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد بولندا في سبتمبر 2018.

ويعود بالوتيلي إلى إيطاليا بعد غياب دام 3 سنوات، علما أن تجربته الأخيرة في الدوري المحلي كانت مع ميلان معارا من ليفربول الإنجليزي، ثم دافع بعدها عن ألوان نيس الفرنسي، حيث أمضى موسمين سجل خلالهما 43 هدفا، ثم مع جاره مرسيليا لمدة 6 أشهر وسجل 8 أهداف في 15 مباراة.

ولعب بالوتيلي أيضا في صفوف إنتر ميلان بين 2007 و2010، وساهم في تتويج فريقه بثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي من 2010 إلى 2013، حيث أحرز معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012.