وتقدم تشلسي سريعا عندما اقتنص ماونت (20 عاما)، أحد اللاعبين الشبان الذي منحهم لامبارد الفرصة، الكرة من ويلفريد نديدي، ليطلق تسديدة أرضية زاحفة من مدى قريب سكنت شباك كاسبر شمايكل حارس الضيوف بعد 7 دقائق من البداية.

ومنح الهدف دفعة هجومية لتشلسي الذي حظى بمساندة جماهيرية كبيرة للترحيب بلامبارد، الهداف التاريخي للفريق كمدرب.

لكن ليستر سيتي عاد للمباراة وأدرك التعادل في الدقيقة 67، عندما عوض نديدي خطأه في الشوط الأول وحول تمريرة جيمس ماديسون العرضية من ركلة ركنية بضربة رأس في الشباك.

وأهدر جيمي فاردي ويوري تيلمانس عدة فرص كانت كفيلة بفوز ليستر قرب النهاية.

وكان تشلسي تلقى خسارة مذلة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، في أول مباراة رسمية للامبارد، فيما خسر الأربعاء لقب كأس السوبر الأوروبي أمام ليفربول الإنجليزي.