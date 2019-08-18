وقال نادي الأهلي في بيان: "قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية".

وأضاف البيان: "كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة".

جاء ذلك بعدما دعا محمود الخطيب اللجنة لاجتماع مطول ظهر اليوم لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليا ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية.