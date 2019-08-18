وأقيل مدرب مانشستر يونايتد (56 عاما) في ديسمبر عام 2018 بعد بداية كارثية للموسم، والتي شهدت تقدم الفريق بعد ذلك بفارق 19 نقطة عن ليفربول.

ومنذ خروجه، استغل مورينيو بعض الوقت للاستراحة من اللعبة وعاد إلى مسقط رأسه سيتوبال، لكنه كشف عن وجود فراغ في حياته بدون كرة قدم.

وقال لصحيفة غازيتا ديلو سبورت: "في اللحظة الأولى التي دخلت فيها كرة القدم الاحترافية، وقعت في حبها".

وأضاف "الآن بعد التوقف، بدلاً من الاستمتاع بها (مشاهدة كرة القدم).. لا يمكنني حقًا ، لكنني أفتقدها".

وظهر مورينيو وهو بحال مغالبة دموعه، متأثرا بافتقاد عالم التدريب.

ووقع مورينيو مع شبكة "سكاي سبورتس" ليكون حاضرا في ستوديو التحليل طوال موسم 2019-2020، لكنه كشف مؤخرا أنه حريص على العودة إلى التدريب.

وقال:'الآن، أنا أدرس اللغة الألمانية، لم أكن أعرف هذه اللغة. أنا أتكلم الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والإيطالية".

وتلقى مورينيو أول عقد كمدير فني في بنفيكا البرتغالي عام 2000، ومنذ ذلك الحين، تولى إدارة مجموعة من أكبر الأندية في أوروبا، لا سيما بورتو وتشلسي وإنتر ميلانو وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وأصبح واحدا من أكثر المدربين نجاحا على الإطلاق.

وفاز مورينيو بلقب الدوري في 4 دول مختلفة، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر.