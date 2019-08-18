ولعب فورلان (40 عاما) الذي أعلن اعتزاله قبل أيام، إلى جانب رونالدو (34 عاما) في "أولد ترافورد" موسم 2003 -2004، قبل أن يرحل الأول إلى فياريال الإسباني ويكمل مسيرته المهنية في عدة محطات أخرى.

لكن يبدو أن الموسم المذكور لم يترك ذكرى طيبة لدى فورلان، الذي انتقد سلوك رونالدو في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال فورلان: "رونالدو كان مغرورا في غرفة الملابس. لم يكن مثل دافيد بيكهام" الذي غادر مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد الإسباني عام 2003، بعد خلاف مع المدير الفني وقتها أليكس فيرغسون.

وتابع: "كريستيانو كان دائما يريد أن يكون قريبا من المرآة. يقضي اليوم كله ينظر إلى المرآة".

كما كشف فورلان أن رونالدو أصر على ارتداء القميص رقم 7 بعد رحيل بيكهام، فيما كان فورلان يرى أنه الأحق بارتدائه نظرا لفارق السن بينهما، علما أن هذا الرقم ارتبط بأساطير النادي مثل جورج بست وإريك كانتونا وبيكهام.

واعتزل فورلان مؤخرا بعد رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية واللاتينية، فيما يواصل رونالدو شق طريق التألق، بعد انتقاله إلى ريال مدريد عام 2009، وأخيرا إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.