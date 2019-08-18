وبدأ ريال مدريد موسمه بالفوز بعد تغلبه على سيلتا فيغو 3-1 بملعب بالايدوس، ناجحا في تهدئة الاضطرابات، التي سادت النادي في الآونة الأخيرة.

في حين تعرض برشلونة لهزيمة من أتليتك بيلباو بهدف دون رد في الجولة الأولى على ملعب "سان ماميس".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي الملكي تفوق على منافسه النادي الكتالوني للمرة الأولى منذ 818 يوما، ليسبقه في جدول ترتيب الدوري.

وكانت آخر مرة تخطى فيها ريال مدريد منافسه برشلونة، في نهاية موسم 2016 – 2017، الذي توج فيه بلقب الليغا، ومنذ ذلك الحين، لم يتفوق الميرنغي على البارسا في ترتيب الليغا برصيد أعلى من النقاط.

يذكر أن مسابقة العام الماضي، كان الفارق بين الفريقين 19 نقطة لصالح برشلونة، وهي أكبر فجوة بين الجانبين في التاريخ.