وأوضح غوارديولا، في تصريحات عقب اللقاء، الذي احتضنه ملعب "الاتحاد"، وانتهى 2-2 أن اللاعب ظن أن تغييره كان بسبب غضب المدرب منه، مؤكدا أن الأرجنتيني هو من نوعية الأشخاص الذين يعشقهم.

وقال: "أغويرو اعتقد أنني كنت غاضبا منه بسبب الهدف الذي استقبلناه من ركلة ركنية، المشاعر والانفعالات هي جزء من كرة القدم، تحدثنا سويا فيما بعد، هو من نوعية الأشخاص الذين أعشقهم".

وقرر غوارديولا الدفع بالبرازيلي غابرييل جيسوس بدلا من أغويرو بعد مرور نحو ساعة من بداية اللقاء، إلا أن صاحب القميص رقم 10، الذي سجل الهدف الثاني، لم يعجبه القرار وبدا غاضبا لحظة خروجه من الملعب.

وفي السياق، أثنى الإسباني على المجهود المقدم من لاعبيه رغم التعادل، قائلا: "كل ما نحاول فعله هو اللعب بالطريقة التي قدمناها اليوم، واجهنا أحد أفضل الفرق، وما قدمناه أمامه كان رائعا، هذا ما شعرت به، لاسيما مع ما قدمناه".

وأوضح غوارديولا أن الفريق سيواجه مستقبلا نفس طريقة اللعب أمام فرق أخرى، مضيفا: "سنمر بمثل هذه المواقف على مدار الموسم، هذه هي كرة القدم، لعبنا بطريقة مذهلة، قدمنا أحد أفضل المباريات منذ قدومي".