وهو الفوز الثالث لبيراميدز على الأهلي هذا الموسم بعدما حقق الفوز عليه ذهابا وإيابا في بطولة الدوري التي يحمل لقبها الأهلي، إضافة إلى تكرار سيناريو مسابقة كأس مصر الموسم الماضي حين أطاح بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" بالأهلي من دور الثمانية.

سجل هدف فوز بيراميدز البوركينابي إريك تراوري (55)، ليؤهل فريقه لمواجهة حرس الحدود في دور الثمانية يوم الأربعاء 28 الجاري.

وجاء الشوط الأول متوسطا فنيا، فتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ وإن كان الأهلي الأفضل والأخطر بفضل تحركات رمضان صبحي والتونسي علي معلول وتمريرات صالح جمعة خلف مدافعي بيراميدز.

في المقابل، اعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة استغلالا لسرعة تراوري وتمريرات عبدالله السعيد.

أسفر الضغط الأحمر عن أول فرص المباراة بعدما مراوغة صبحي لمدافع بيراميدز رجب بكار وسدد بقوه كرة تصدى لها الحارس الدولي أحمد الشناوي بصعوبة (25).

شعر لاعبو بيراميدز بالخطورة على مرماهم فبادلوا الأهلي المحاولات الهجومية. ومن عرضية متقنة لصالح جمعة، وصل الكرة للمهاجم المغربي وليد أزارو المنفرد تماما بالشناوي لكنه أطاح خارج المرمى بغرابة (33).

ومن ركلة حرة مباشرة لصالح بيراميدز سددها عبدالله السعيد أخرجها محمد الشناوي إلى ركنية بصعوبة (43).

واصل لاعبو الأهلي ضغطهم الهجومي مع بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف التقدم، واستغل لاعبو بيراميدز المساحات خلف دفاع الأهلي ومن كرة عرضية سدد تراوري إلى يمين محمد الشناوي محرزا هدف التقدم لفريقه (55).

وأجرى الفرنسي سيباستيان ديسابر تغييرا اضطراريا بنزول الحارس الثاني المهدي سليمان بدلا من أحمد الشناوي المصاب (69).

وأشهر حكم المباراة جهاد جريشة البطاقة الحمراء لمدافع الأهلي أيمن أشرف لحصوله على الإنذار الثاني بسبب عرقلة تراوري على حدود منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين (71).

استغل لاعبو بيراميدز النقص العددي وضغطوا بقوة وشكلت هجماتهم خطورة على مرمى الشناوي.

أنقذ البديل المهدي سليمان مرماه من رأسية أزارو (79)، في المقابل أنقذ محمد الشناوي مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة السعيد من ركلة حرة مباشرة (83)، ثم تصدى المهدي لرأسية أزارو من على خط المرمى (86).